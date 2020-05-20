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20:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» установила цену в 30 млн евро за Умтити и планирует включить его в сделку по Лаутаро

Каталонцы видят центрального защитника как дополнение в сделке по Лаутаро с «Интером».

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«Барса», видимо, рассматривает варианты с Самуэлем Умтити. Согласно новому отчету Diario Sport, каталонцы видят центрального защитника как дополнение в сделке по Лаутаро Мартинесу с «Интером».

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«Барселона» оценивает защитника, выигравшего ЧМ, всего в 30 миллионов евро, поскольку они пытаются снизить гонорар, который «Интер» запрашивает за Лаутаро.

Напомним, что каталонцы подписали Умтити из «Лиона» в 2016 году, он обошелся в 25 миллионов евро.

Согласно отчету, «Интеру» нравится центральный защитник, но они не видят острой необходимости подписывать его.

Ранее Мундо Депортиво заявил, что каталонцы обдумывают возможность обмена Самуэля Умтити — Милан Шкриньяр.

На данный момент Умтити больше всего нацелен на свое выздоровление. Недавно он получил третью травму в этом сезоне.

Всего в этом сезоне Умтити сыграл 16 матчей.

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