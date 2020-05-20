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20:22 (мск), источник: ТАСС

Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 1 сентября

ТАСС, 20 мая. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о том, что сезон-2020/21 чемпионата страны начнется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба FIGC.

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Источник: Reuters

Данное решение было принято в среду на заседании федерации.

Ранее сообщалось, что FIGC приняла решение о завершении трех высших дивизионов чемпионата страны, а также Кубка Италии до 20 августа.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 13 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский «Ювентус», на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский «Лацио» (62 очка после 26 матчей), на третьем — миланский «Интер» (54 очка после 25 матчей).

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