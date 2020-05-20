«Юве» определился с покупкой Видаля этим летом

«Ювентус» отказался от приглашения полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, которого каталонский клуб пытался использовать в сделке по подписанию Миралема Пьянича. По данным веб-сайта Calciomercato.com, «Барса» предложила Видаля как часть сделки по подписанию Пьянича, однако «Ювентус» этот вариант не устроил.