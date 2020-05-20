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20:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Юве» определился с покупкой Видаля этим летом

«Ювентус» отказался от приглашения полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, которого каталонский клуб пытался использовать в сделке по подписанию Миралема Пьянича. По данным веб-сайта Calciomercato.com, «Барса» предложила Видаля как часть сделки по подписанию Пьянича, однако «Ювентус» этот вариант не устроил.

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Источник: AP 2020

32-летний игрок ранее уже играл в туринском клубе с 2011 по 2015 год, выиграв четыре Скудетто и сыграв с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

«Ювентус» также отказался от предложения обменять Пьянича на Ивана Ракитича, так как «Старая синьора» заинтересована только в Артуре Мело.

Бразилец, в свою очередь, отказывается покидать «Камп Ноу» и не планирует становиться игроком другого клуба.

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