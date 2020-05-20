«Барса» предложила смешные деньги за трансфер Де Лигта

Источник: AP 2020

Как утверждает издание «Daily Mail», каталонцы намерены предложить «Ювентусу» 73 миллиона евро в обмен на Маттейса де Лигта.

Однако, по мнению СМИ, «бьянконери» не собираются расставаться с 20-летним защитником.

В текущем сезоне Серии А Де Лигт провёл 20 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.

«Юве» считают защитника верной ставкой на будущее и сохраняют решимость удержать его в Турине.

«Барса» была близка к тому, чтобы заключить сделку с голландцем прошлым летом, но в конечном итоге он ушел в «Юве».