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20:58 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» предложила смешные деньги за трансфер Де Лигта

В сферу интересов «Барселоны» попали не только Миралем Пьянич и Маттиа де Шильо.

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Источник: AP 2020

Как утверждает издание «Daily Mail», каталонцы намерены предложить «Ювентусу» 73 миллиона евро в обмен на Маттейса де Лигта.

Однако, по мнению СМИ, «бьянконери» не собираются расставаться с 20-летним защитником.

В текущем сезоне Серии А Де Лигт провёл 20 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.

«Юве» считают защитника верной ставкой на будущее и сохраняют решимость удержать его в Турине.

«Барса» была близка к тому, чтобы заключить сделку с голландцем прошлым летом, но в конечном итоге он ушел в «Юве».

«Блауграна» нуждается в усилении защиты после травмы Самуэля Умтити.

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