«Барса» предложила смешные деньги за трансфер Де Лигта
В сферу интересов «Барселоны» попали не только Миралем Пьянич и Маттиа де Шильо.
В сферу интересов «Барселоны» попали не только Миралем Пьянич и Маттиа де Шильо.
Как утверждает издание «Daily Mail», каталонцы намерены предложить «Ювентусу» 73 миллиона евро в обмен на Маттейса де Лигта.
Однако, по мнению СМИ, «бьянконери» не собираются расставаться с 20-летним защитником.
В текущем сезоне Серии А Де Лигт провёл 20 матчей, отметившись 2 забитыми мячами.
«Юве» считают защитника верной ставкой на будущее и сохраняют решимость удержать его в Турине.
«Барса» была близка к тому, чтобы заключить сделку с голландцем прошлым летом, но в конечном итоге он ушел в «Юве».
«Блауграна» нуждается в усилении защиты после травмы Самуэля Умтити.