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21:06 (мск), источник: Vesti.kz

Прервется ли гегемония казахстанских бомбардиров в «Тоболе» впервые за пять лет?

В костанайском «Тоболе» последние пять сезонов лучшими бомбардирами в премьер-лиге были казахстанские футболисты. Корреспондент Vesti.kz. попытался предположить, кто из легионеров способен по итогам нынешнего сезона сместить местных игроков с вершины в случае возобновления чемпионата.

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В начавшемся КПЛ-2020 сразу три игрока «Тобола» забили по одному голу, это казахстанцы Азат Нургалиев и Роман Муртазаев, а также грузинский футболист Лука Зарандия, арендованный у бельгийского «Зюлте-Варагема».

Срок его аренды истекает 31 июля, а пока непонятно, когда точно возобновится чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса. Хотя, наиболее вероятной, датой называется 6 июня.

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Сумеет ли грузин пополнить свой голевой счет в оставшееся время, пока остается вопросом.

Еще одним претендентом в рядах костанайцев на победу в гонке бомбардиров является ивуарийский форвард Сенин Себаи. В прошлом сезоне в 26 матчах премьер-лиги он наколотил восемь мячей, что на два меньше, чем у Нургалиева, ставшего лучшим бомбардиром.

В этом сезоне Себаи сыграл два матча, но пока не открыл счет своим голам. Кроме него, из иностранцев в атакующей группе «Тобола» можно выделить полузащитника из Армении Петроса Аветисяна, который присоединился к клубу в межсезонье. Он забил 23 гола за семь сезонов на родине, а в КПЛ пока провел одну игру.

Отметим, что в предыдущие сезоны помимо Нургалиева, который становился лучшим бомбардиром в 2019 году (10 голов), а также в 2018 (8 мячей), наивысшая результативность была зафиксирована у Алексея Щеткина — 10 голов в 2017 году и Сергея Хижниченко, который отличился такое же количество раз в сезоне-2016.

Лишь в 2015 году Нурбол Жумаскалиев разделил почетное звание с австрийцем Томашем Шимковичем и нигерийцем Уче Калу. Все они забили по пять мячей.

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