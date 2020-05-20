Футболисты БАТЭ победили брестское «Динамо» в центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси

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Первый тайм игры в Бресте прошел с небольшим преимуществом гостей. Результатом этого стал гол Станислава Драгуна, который на 31-й минуте встречи замкнул верховую подачу Игоря Стасевича с углового. Пропустив мяч, брестчане стали действовать гораздо активнее, и через восемь минут их быстрая контратака завершилась голом Артема Милевского, которому ассистировал Павел Савицкий — 1:1.

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После перерыва зрители увидели открытый атакующий футбол, в котором больше преуспели подопечные Кирилла Альшевского. Правда, на 72-й минуте борисовчане могли оказаться в роли догоняющих, но один из лидеров «Динамо» Павел Савицкий не смог попасть в ворота из выгоднейшей ситуации. А буквально через минуту борисовчане провели быструю контратаку, и экс-капитан брестчан Павел Нехайчик поразил ворота своих бывших одноклубников. Еще через семь минут все вопросы о победителе снял сербский форвард БАТЭ Неманья Милич, забивший гол ударом с линии штрафной площади динамовцев.

В воскресенье, 24 мая, эти соперники встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси, который состоится на поле минского стадиона «Динамо».

В четверг, 21 мая, гродненский «Неман» примет жодинское «Торпедо-БелАЗ». Еще две встречи состоятся 22 мая: «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск» — 12, «Городея», «Славия» — по 11, «Минск» — 10, «Неман» — 8, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.