Итальянский футбольный клуб заменит болельщиков на трибунах их фотографиями
Римский футбольный клуб «Лацио» решил заменить болельщиков на трибунах их фотографиями. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Римский футбольный клуб «Лацио» решил заменить болельщиков на трибунах их фотографиями. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Директор римлян по связям с общественностью Стефано Де Мартино рассказал, что акция стартует на следующей неделе. По его словам, все желающие смогут прислать свои фотографии, которые распечатают и разместят на трибунах домашнего стадиона «Лацио».
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