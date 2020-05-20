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20 мая, источник: Lenta.Ru

Итальянский футбольный клуб заменит болельщиков на трибунах их фотографиями

Римский футбольный клуб «Лацио» решил заменить болельщиков на трибунах их фотографиями. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AP 2020

Директор римлян по связям с общественностью Стефано Де Мартино рассказал, что акция стартует на следующей неделе. По его словам, все желающие смогут прислать свои фотографии, которые распечатают и разместят на трибунах домашнего стадиона «Лацио».

Во время загрузки произошла ошибка.

Так клуб хочет поддержать футболистов и фанатов после возобновления сезона в Серии А. Если чемпионат, который приостановили в начале марта из-за пандемии коронавируса, будет доигран, матчи пройдут без зрителей.

17 мая южнокорейский футбольный клуб «Сеул» разместил на трибунах более десятка секс-кукол. В клубе мотивировали это стремлением воссоздать атмосферу игры при зрителях. Руководство местной лиги открыло в отношении команды дисциплинарное дело.

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