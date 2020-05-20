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20 мая, источник: Sport24

«Никаких блокнотов, Дэвид». Самое милое видео дня — Моуринью проводит экскурсию Бекхэму по стадиону «Тоттенхэма»

Конечно, она была до коронавируса.

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Английская Премьер-лига все ближе к реализации проекта «Рестарт», главной целью которого является возобновление сезона в первой половине июня. На днях Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил проведение в Королевстве массовых мероприятий, начиная с 1 июня. А клубы АПЛ, кажется, вот-вот добьются права играть не на нейтральных полях, а на родных стадионах.

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Особенно такому сюжету будет рад «Тоттенхэм» — с его новым супер-стадионом. Его сдали в апреле 2019-го, арена вмещает 62 тысячи зрителей. У «шпор» самый вместительный, после «Олд Траффорд», стадион в АПЛ. Ультра-современный, красивый, готовый принимать концерты, боксерские бои и даже Супербоул по американскому футболу.

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Ну, а сейчас, во время пандемии коронавируса, «Тоттенхэм» также переоснастил свой стадион под медицинскую базу и показал фотографии объекта в своих соцсетях.

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Логично, что «шпоры» выжимают из своего стадиона максимум. Стэдиум-туры тут проводят постоянно — ну, в эпоху до коронавируса… Притом посмотреть арену от и до могут не только простые болельщики за адекватную плату. Но и селебрити. Так пару месяцев назад с визитом на арену пожаловал сам… Дэвид Бекхэм. А экскурсию ему провел самый харизматичный гид Лондона — Жозе Моуринью.

Видео снято в марте — так что здесь еще можно здороваться за руку и даже обниматься. Мир до коронавируса — в трехминутном ролике с Моуринью, Бекхэмом, Даниэлом Леви и офигительным стадионом «Тоттенхэма». Ну и с отличными цитатами, конечно же.

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  • «Наша раздевалка лучше любого отеля! В ваши времена вообще писали на бумажке фамилию игрока — и все. Тактические указания — только на современных экранах. Никаких ручек и блокнотов, Дэвид», — гид по имени Жозе всегда красноречив.
  • «Вообще ты счастливчик — потому что ты один из немногих парней, который все еще похож на игрока после завершения карьеры! У большинства парней проблемы со спиной, проблемы с коленями, проблемы с лодыжками… Вот увидишь, ребята, когда закончат свои карьеры, будут выглядеть иначе».
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  • «Поздравляю с тем, чего вы здесь достигли… Это невероятно. Перед экскурсией я думал, что на стадиионе все хорошо. Но я ошибался — здесь все потрясающе», — Бекхэм хвалит стадион, когда встречает президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви.
  • «Если ты не кайфуешь, выходя из потрибунного помещения на поле этого чудесного стадиона, — у меня с тобой проблемы». «Даже у меня сейчас пробежали мурашки по коже!», — диалог Жозе и Бекса во время «начала матча».
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