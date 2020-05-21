Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Неман
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
08:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канте будет тренироваться дома из-за коронавируса

«Челси» разрешил полузащитнику Н’Голо Канте тренироваться дома в ближайшее будущее.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Игрок пропустил командную тренировку в среду из-за личных опасений по поводу Covid-19, сообщает The Telegraph. Француз во вторник сдал отрицательный тест на коронавирус, но у него в истории болезни есть проблемы с сердцем в семье, поэтому он беспокоится о своей личной безопасности и безопасности своей семьи.

Отмечается, что одноклубники поддержали решение 29-летнего Канте.

По данным Worldometer на ночь с 20 на 21 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 057 086 человек. Умерших — 328 194, выздоровевших — 2 001 365.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Экс-игрока сборной Украины не хотят видеть в штабе «Зенита»
Все ради хайпа. Что ждет «Локомотив»
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Бах: ОИ придется отменить, если они не состоятся в 2021 году
Матчи в Германии будут начинаться с минуты молчания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь