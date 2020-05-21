Канте будет тренироваться дома из-за коронавируса

Игрок пропустил командную тренировку в среду из-за личных опасений по поводу Covid-19, сообщает The Telegraph. Француз во вторник сдал отрицательный тест на коронавирус, но у него в истории болезни есть проблемы с сердцем в семье, поэтому он беспокоится о своей личной безопасности и безопасности своей семьи.