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08:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Число команд во Лиге 2 увеличат до 22 в следующем сезоне

Второй по силе дивизион чемпионата Франции (Лига 2) в следующем сезоне будет расширен с 20 до 22 команд, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

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Как отмечается в сообщении, такое решение приняла генеральная ассамблея LFP путем электронного голосования.

В конце апреля было объявлено о досрочном завершении сезона в Лиге 1 и Лиге 2, чемпионом Франции был признан «Пари Сен-Жермен». Из высшей лиги во вторую вылетели две команды — «Амьен» и «Тулуза», повышение в классе получили «Лорьян» и «Ланс».

В среду LFP сообщила, что ни одна команда не перейдет из Лиги 2 св третий дивизион, при этом два клуба — «Дюнкерк» и «По» — пополнят второй дивизион.

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