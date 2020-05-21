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08:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Гарета Бэйла назвал слухи о переходе его клиента в клуб MLS «мусором»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал слухи о переходе его клиента в один из клубов MLS.

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Источник: Reuters

По словам Барнетта, Бэйл не собирается переезжать в США и даже не думает об игре в MLS на данном этапе, хотя, безусловно, учитывая, как развивается спорт в регионе, в дальнейшем он готов рассмотреть предложения оттуда.

Ранее слухи связывали валлийца с переходом в клуб MLS «Интер Майами», совладельцем которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бэкхэм. Однако агент Бэйла назвал их «мусором».

Издание The Athletic подтверждает, что клуб из Флориды был одним из главных претендентов на подписание Бэйла, отчасти из-за стремления владельцев, а также из-за большого количества гольф-клубов, расположенных в штате.

Другим явно важным фактором в любых переговорах являются хорошие отношения между бывшим игроком «Реала» Дэвидом Бекхэмом и президентом клуба Флорентино Пересом.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. Вместе со «сливочными» завоевал один титул испанской Примеры и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Соглашение футболиста с мадридцами рассчитано до завершения сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.

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