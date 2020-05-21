Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на COVID-19
Тест восьми игроков клуба «Сантос Лагуна» на коронавирус дал положительный результат, сообщается на сайте Мексиканской футбольной лиги.
Тест восьми игроков клуба «Сантос Лагуна» на коронавирус дал положительный результат, сообщается на сайте Мексиканской футбольной лиги.
Болезнь у данных игроков протекает бессимптомно. Имена футболистов не разглашаются.
Чемпионат Мексики по футболу был остановлен на неопределенный срок в марте