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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восемь футболистов «Сантоса Лагуны» сдали положительный тест на COVID-19

Тест восьми игроков клуба «Сантос Лагуна» на коронавирус дал положительный результат, сообщается на сайте Мексиканской футбольной лиги.

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Болезнь у данных игроков протекает бессимптомно. Имена футболистов не разглашаются.

Чемпионат Мексики по футболу был остановлен на неопределенный срок в марте из-за пандемии коронавируса.

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