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09:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Балотелли уйдет из «Брешии» летом. Им интересуются клубы из Турции и Бразилии

Нападающий Марио Балотелли покинет «Брешию» по окончании сезона-2019/20, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 29-летним итальянцем интересуются «Галатасарай» и «Васку да Гама». Сообщается, что оба клуба уже вступили в переговоры с агентом футболиста, Мино Райолой.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

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