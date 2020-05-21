Балотелли уйдет из «Брешии» летом. Им интересуются клубы из Турции и Бразилии

По информации источника, 29-летним итальянцем интересуются «Галатасарай» и «Васку да Гама». Сообщается, что оба клуба уже вступили в переговоры с агентом футболиста, Мино Райолой.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.