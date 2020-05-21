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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Долг «Манчестер Юнайтед» достиг 429 миллионов фунтов

Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» вырос за первые три месяца года и составляет более 429 миллионов фунтов стерлингов (около 480 миллионов евро) в связи последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2020

В отчете клуба, которое оказалось в распоряжении издания, оценивается первое воздействие коронавируса на финансовое положение команды. Выручка «МЮ» снизилась на 19% до 123,7 миллиона фунтов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 31 марта). Отмечается, что «Юнайтед» пересмотрит прогнозируемый доход клуба, который составлял в планах порядка 580 миллионов фунтов.

По словам вице-президента «МЮ» Эда Вудворда, в клубе гордятся тем, как отреагировали на нынешнюю ситуацию футболисты и персонал, отметив, что общественная работа «Юнайтед» во время кризиса «отражает основные ценности и приспосабливаемость клуба к невзгодам, что неоднократно демонстрировала команда на протяжении всей его долгой истории, и будет это делать снова, чтобы выдержать текущие проблемы».

Сезон в английском футболе был прерван из-за пандемии коронавируса в марте.

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