«Серебро» в Омане и третья лига в Польше. Куда подевался забивной словенец из «Жетысу»?

В премьер-лиге сезона-2016 словенский футболист Деян Джерманович, выступавший за «Жетысу», в концовке чемпионата отметился приличной результативностью, забив пять голов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как дальше складывается карьера футболиста, сумевшего за несколько месяцев в клубе заявить о себе.

Словенец, выступавший перед этим за боснийский «Железничар», появился в «Жетысу» в середине сезона-2016. Клуб был на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета, но потерял своего лучшего бомбардира Душана Савича. Македонец, забивший десять мячей, покинул талдыкорганцев в летнее трансферное окно и присоединился к «Тоболу». Кроме того, из «Жетысу» в этот же период ушли нападающие Марко Симоновски (в «Шахтер») и Бауыржан Турысбек (в «Кайрат»), забившие на двоих пять голов.

Джермановичу удалось поддержать голевой почин ушедшей из «Жетысу» тройки. Словенец, проведя всего 12 матчей, сумел отличиться пять раз. Наиболее от него пострадал «Атырау» — три гола в двух матчах. Причем обе встречи получились результативными и драматичными. В первом случае игра на поле «нефтяников» завершилась со счетом 3:3, и «Жетысу» в этом матче пришлось постоянно отыгрываться. А во второй раз «Атырау» вел в Талдыкоргане сначала 2:0, потом 3:1, но дубль Джермановича позволил переломить ход игры — 3:3. Победную точку в пользу талдыкорганцев поставил Токтар Жангылышбай.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tOhQAYLylLg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Два других гола словенец оформил в проигранных встречах с «Тоболом» (2:3) и «Шахтером» (1:2). Другие летние новобранцы Жангылышбай и Нарек Бегларян забили по два гола. Впрочем, «Жетысу» допустил много турнирных потерь и по итогам сезона оказался на дне таблицы. Клуб впервые за десять лет вылетел в первую лигу.

Словенский форвард, поигравший до Казахстана на родине, а также в Болгарии и Боснии и Герцеговине, отправился из «Жетысу» в польский клуб «Медзь», который выступал в первой лиге. Но там он задержался на полгода, сыграв шесть матчей, в том числе и за вторую команду в третьей лиге, после чего летом 2017 года перешел в другой клуб первой лиги чемпионата Польши «Сталь» (Мелец), за который выступал до лета 2018 года, забив семь голов в 25 играх, после чего оказался без команды.

Впрочем, уже в сентябре 2018 года словенец был пристроен в «Пайде», которая выступает в чемпионате Эстонии. Джерманович сумел отличиться четыре раза в девяти матчах, а уже в январе 2019 года совершил переезд на Ближний Восток, а именно в «Аль-Наср» из Омана, где отметился пятью голами, а его клуб стал вторым по итогам сезона-2018/19.