В польской больнице опровергли информацию о благотворительной помощи от руководителя «Кайрата»

«Больница не получила поддержки от владельца казахстанского клуба “Кайрат” Кайрата Боранбаева. Возможно, некоторая сумма была выплачена на zrzutka.pl (польский сайт, где можно оказать благотворительную помощь), но наша больница не получила никаких денег, и сообщения в СМИ, связанные с этой темой, являются ложными», — сообщила представитель больницы Анет Наворски в интервью sport.onet.pl.