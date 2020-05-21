В польской больнице опровергли информацию о благотворительной помощи от руководителя «Кайрата»

«Больница не получила поддержки от владельца казахстанского клуба “Кайрат” Кайрата Боранбаева. Возможно, некоторая сумма была выплачена на zrzutka.pl (польский сайт, где можно оказать благотворительную помощь), но наша больница не получила никаких денег, и сообщения в СМИ, связанные с этой темой, являются ложными», — сообщила представитель больницы Анет Наворски в интервью sport.onet.pl.
Отметим, что ранее Кайрат Боранбаев и Тимур Кулибаев выделили 1 миллиард тенге на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.
Деньги были распределены через акиматы городов Нур-Султан и Алматы.
Полузащитник сборной Польши Яцек Гуральски пополнил «Кайрат» в январе 2020 года.
По данным transfermarkt.de, за его трансфер алматинцы заплатили болгарскому «Лудогорцу» миллион евро.
До приостановки чемпионата Казахстана Гуральски провел три официальных матча за «Кайрат».