Лучший бомбардир в истории «Астаны» пожалел о несостоявшемся переходе в «Селтик»

«Я помню, что у меня было предложение от “Селтика”, они действительно хотели меня, когда я был в “Астане”, потому что я очень хорошо сыграл против них в матче Лиги чемпионов. После игры Брендан Роджерс поговорил со мной, через несколько дней он достал мой номер и позвонил мне. Он сказал, что хочет видеть меня в клубе. Мне это было интересно, но я взвешивал варианты со своим агентом и случилось так, что мы остановились на “Алавесе”. Возможно, “Селтик” принес бы мне больше пользы, но вы не можете предугадать такие моменты, так иногда случается», — цитирует ганца 442gh.com.