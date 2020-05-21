Лучший бомбардир в истории «Астаны» пожалел о несостоявшемся переходе в «Селтик»

В плей-офф квалификации ЛЧ 2017/18 «Астана» уступила путевку в групповой этап «Селтику», но сумела выиграть ответный матч со счетом 4:3 (первая игра завершилась поражением столичного клуба — 0:5), Именно после игры на «Астана Арене», когда Твумаси оформил дубль в ворота гостей, к нему вышли с предложением от шотландского гранда.
«Я помню, что у меня было предложение от “Селтика”, они действительно хотели меня, когда я был в “Астане”, потому что я очень хорошо сыграл против них в матче Лиги чемпионов. После игры Брендан Роджерс поговорил со мной, через несколько дней он достал мой номер и позвонил мне. Он сказал, что хочет видеть меня в клубе. Мне это было интересно, но я взвешивал варианты со своим агентом и случилось так, что мы остановились на “Алавесе”. Возможно, “Селтик” принес бы мне больше пользы, но вы не можете предугадать такие моменты, так иногда случается», — цитирует ганца 442gh.com.
Напомним, Твумаси выступал за столичный клуб с 2013 по 2018 год, забив за это время 68 голов. В июле 2018 года испанский «Алавес» выкупил игрока у «Астаны» за три миллиона евро, что стало рекордной продажей в истории клубного казахстанского футбола. Сейчас ганский футболист выступает на правах аренды за турецкий «Газиантеп».