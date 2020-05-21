ПФЛК представила две даты для возобновления матчей казахстанской премьер-лиги
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) рассматривает два плана для продолжения чемпионата страны по футболу, сообщает официальный сайт организации.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) рассматривает два плана для продолжения чемпионата страны по футболу, сообщает официальный сайт организации.
Оба варианта предусматривают матчи без зрителей. Турнир могут начать с 15 июня или 1 июля. Для реализации каждого из разработанных планов требуется разрешение уполномоченных органов и благоприятные
ПФЛК разрабатывает специальный протокол для профилактики коронавируса во время матчей.
«Документ будет призван максимально сократить риск заражения футболистов, тренерского штаба, персонала во время матчей чемпионата Казахстана по футболу, Первенств РК по футболу и Кубка страны. В подготовке документа учитывается опыт уже принятых в других европейских странах аналогичных протоколов, а также ведутся консультации с международными специалистами. В связи с возможными повторными вспышками COVID-19 во второй половине года в ходе видеоконференции был рассмотрен вопрос дополнительных опций трансферных окон при потенциальной остановке профессиональных соревнований после возобновления сезона. Руководство ПФЛК предложило клубом возможные варианты назначения летнего регистрационного периода в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также были представлены несколько вариантов проведения матчей Кубка РК по футболу, формат которого в связи с плотным календарем сезона может претерпеть изменения. Все озвученные руководством ПФЛК предложения переданы членам лиги для внутреннего обсуждения и последующего анализа. Решения по представленным материалам могут быть приняты клубами позднее», — говорится в заявлении ПФЛК.
Напомним, что