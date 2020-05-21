ПФЛК представила две даты для возобновления матчей казахстанской премьер-лиги

«Документ будет призван максимально сократить риск заражения футболистов, тренерского штаба, персонала во время матчей чемпионата Казахстана по футболу, Первенств РК по футболу и Кубка страны. В подготовке документа учитывается опыт уже принятых в других европейских странах аналогичных протоколов, а также ведутся консультации с международными специалистами. В связи с возможными повторными вспышками COVID-19 во второй половине года в ходе видеоконференции был рассмотрен вопрос дополнительных опций трансферных окон при потенциальной остановке профессиональных соревнований после возобновления сезона. Руководство ПФЛК предложило клубом возможные варианты назначения летнего регистрационного периода в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также были представлены несколько вариантов проведения матчей Кубка РК по футболу, формат которого в связи с плотным календарем сезона может претерпеть изменения. Все озвученные руководством ПФЛК предложения переданы членам лиги для внутреннего обсуждения и последующего анализа. Решения по представленным материалам могут быть приняты клубами позднее», — говорится в заявлении ПФЛК.