Английская футбольная лига сохранит повышение в классе при досрочном завершении сезона

Источник: Reuters

Высшим дивизионом английского футбола является Английская премьер-лига, в EFL входят со второй по четвертую по силе лиги страны.

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Для EFL является приоритетом завершение всех чемпионатов согласно спортивному принципу, в случае досрочного завершения сезона команды будут распределены в таблице по среднему количеству очков за матч. Для команд, попавших по этому принципу в зону плей-офф, матчи состоятся по тому же принципу, что и прежде (лучшая из четырех команд-участниц получит повышение в следующий дивизион). В случае невозможности проведения плей-офф EFL примет выработает дальнейшие меры.

Решение о досрочном завершении чемпионата в любом из дивизионов должно быть согласовано большей частью клубов лиги, каждый дивизион независимо от других имеет право на досрочное завершение.