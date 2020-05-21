Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Неман
Торпедо-БелАЗ
01
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
22.05
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
22.05
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
22.05
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ-2019 из «Кайрата» поздравил украинцев с днем вышиванки

Украинский нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола поздравил соотечественников с днем вышиванки.

Наверх

Праздник отмечается с 2006 года в третий четверг мая — в этом году он выпал на 21 мая. Вышиванка — украинская национальная одежда.

«Искренне поздравляю всех украинцев с днем вышиванки», — написал Эсеола на украинском, прикрепив к публикации фото в национальном наряде, эмоджи сердца и хэштеги #ukraine и #motherland (родина).

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Эсеола в текущем сезоне КПЛ провел два матча, а в прошлом сезоне забил 19 голов в 27 играх и вместе с хорватским полузащитником «Астаны» Марином Томасовым разделил звание лучшего бомбардира чемпионата. В алматинский клуб легионер перешел летом 2018 года, а до этого провел полсезона в «Акжайыке».

Отметим, что Эсеола родился в Житомире в семье украинки и нигерийца. До Казахстана воспитанник киевского «Динамо» играл за клубы из первой лиги Украины и низших дивизионов Италии.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Лучший бомбардир КПЛ-2019 из "Кайрата" поздравил украинцев с днем вышиванки
От золота ОИ до богатейшей из кремлевских жен. История Навки
Олимпийский чемпион из России переболел коронавирусом
Губерниев: Не представляю, как Мозякин проживет на 50 миллионов
Стали известны примерные даты старта нового сезона РПЛ
Возлюбленная Дибалы взорвала соцсети откровенным фото
Надежный партнер в хоккее и жизни. Скончался чемпион ОИ из СССР
Защитник сборной России продлил контракт с клубом КХЛ СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь