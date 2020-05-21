Лучший бомбардир КПЛ-2019 из «Кайрата» поздравил украинцев с днем вышиванки
Украинский нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола поздравил соотечественников с днем вышиванки.
Украинский нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола поздравил соотечественников с днем вышиванки.
Праздник отмечается с 2006 года в третий четверг мая — в этом году он выпал на 21 мая. Вышиванка — украинская национальная одежда.
«Искренне поздравляю всех украинцев с днем вышиванки», — написал Эсеола на украинском, прикрепив к публикации фото в национальном наряде, эмоджи сердца и хэштеги #ukraine и #motherland (родина).
28-летний Эсеола в текущем сезоне КПЛ провел два матча, а в прошлом сезоне забил 19 голов в 27 играх и вместе с хорватским полузащитником «Астаны» Марином Томасовым разделил звание лучшего бомбардира чемпионата. В алматинский клуб легионер перешел летом 2018 года, а до этого провел полсезона в «Акжайыке».
Отметим, что Эсеола родился в Житомире в семье украинки и нигерийца. До Казахстана воспитанник киевского «Динамо» играл за клубы из первой лиги Украины и низших дивизионов Италии.