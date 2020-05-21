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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук рассказал о творческом отпуске после ухода из «Астаны» и поиске нового клуба

Экс-тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал о своем опыте работы в зарубежных клубов и заявил о готовности вернуться в чемпионат родной Украины. Его слова передает Dynamo.kiev.ua.

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— Вы стали сильнее как тренер за пять лет, проведенных за границей?
— Я сказал бы — опытнее. Многому научился. Работал с командами, которые в своих чемпионатах стали лидерами. Мог реализовать собственные идеи. Получил опыт, потому что был в разных странах, в которых культура, быт, философия людей отличаются. Это обогатило меня как тренера и человека, — заявил Григорчук.

— С января находитесь в творческом отпуске. Такая пауза полезна?
— Я мог бы спокойно обойтись без нее. Но подобные периоды тоже нужны. Есть момент отойти на время от практики футбола и проанализировать без эмоций много вещей, прийти к новым тренерским решениям.

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— Готовы снова работать в Украине?
— Да, конечно. Но только в команде, которая ставит амбициозные планы, стремится играть в еврокубках. Я хотел бы осуществить мечту: выйти со своей командой в групповой турнир Лиги чемпионов. Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценна. Когда есть возможность реализоваться и добиваться таких побед, которые запоминаются на всю жизнь.

— Творческий отпуск — время для стажировки в других клубах?
— Стараюсь постоянно учиться и развиваться. Вариант со стажировкой не исключаю, хотя острой необходимости в этом не чувствую. Важнее для меня сейчас — достаточно времени для объемной работы. Могу в полной мере систематизировать все идеи и наработки.

Напомним, что 1 июня 2018 года Григорчук возглавил «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2019. Об его уходе клуб объявил 13 января. Под руководством украинца «Астана» выиграла чемпионат и Суперкубок Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

Ранее Григорчук заявил о планах вернуться в чемпионат Украины, где не работал с 2014 года. В январе он отметил, что готов работать в «Динамо».

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