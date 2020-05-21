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21:45 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» одержали волевую победу над «Торпедо-БелАЗом» в 10-м туре чемпионата Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 3:1 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой половине встречи в Гродно соперники обменялись голами — на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин восстановил паритет.

После перерыва хозяева действовали гораздо сильнее и еще дважды поразили ворота торпедовцев после ударов Валерия Жуковского (с пенальти) и Зорана Марушича. До этого «Неман» проиграл две встречи подряд, а жодинцы не знали поражений в шести турах кряду.

В стартовой игре тура 20 мая лидер первенства борисовский БАТЭ победил в Бресте действующих чемпионов страны футболистов местного «Динамо» со счетом 3:1.

Еще две встречи состоятся 22 мая: «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск» — 12, «Городея», «Славия», «Неман» — по 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по шесть мячей.

Неман
3:1
Первый тайм: 1:1
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 10-й тур21.05.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь КовалевичЮрий Пунтус
Голы
Глеб Рассадкин43′
Дмитрий Юсов10′
Валерий Жуковский70′
Зоран Марушич89′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
30Родион Сямук
4Андрей Васильев
76′
3Виталий Устинов
18Павел Забелин
16Дмитрий Алисейко
23Артур Слабашевич
81Никита Степанов
28Даниэль Стойкович
88Дмитрий Яшин
24Андрей Якимов
53′
8Габриэл Рамос
45Зоран Марушич
20Липе Велозу
81′
46Алексей Легчилин
55Никита Капленко
11Валерий Жуковский
72′
13Никита Николаевич
45′
5Роман Вегеря
81′
90Дмитрий Антилевский
7Гегам Кадимян
80′86′
17Дмитрий Юсов
60′
25Евгений Лешко
99Василий Журневич
13Глеб Рассадкин
58′
33Валерий Горбачик
83′
78Максим Яблонский
19Кирилл Леонович
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)7
9Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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