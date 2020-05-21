Футболисты «Немана» одержали волевую победу над «Торпедо-БелАЗом» в 10-м туре чемпионата Беларуси

В первой половине встречи в Гродно соперники обменялись голами — на 10-й минуте Дмитрий Юсов вывел гостей вперед, а незадолго до перерыва Глеб Рассадкин восстановил паритет.

После перерыва хозяева действовали гораздо сильнее и еще дважды поразили ворота торпедовцев после ударов Валерия Жуковского (с пенальти) и Зорана Марушича. До этого «Неман» проиграл две встречи подряд, а жодинцы не знали поражений в шести турах кряду.

В стартовой игре тура 20 мая лидер первенства борисовский БАТЭ победил в Бресте действующих чемпионов страны футболистов местного «Динамо» со счетом 3:1.

Еще две встречи состоятся 22 мая: «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск). Заключительные поединки 10-го тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск» — 12, «Городея», «Славия», «Неман» — по 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.