СМИ: «Ювентус» планирует вернуть чемпиона мира по футболу Погба

Источник: AFP 2020

По информации источника, туринский клуб видит во французском полузащитнике замену боснийцу Миралему Пьяничу и французу Адриану Рабьо, которые могут покинуть команду летом. «Ювентус» следит за 27-летним Погбой на протяжении года. Также на него претендуют мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

В нынешнем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей. На его счету две голевые передачи.