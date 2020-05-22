СМИ: «Ювентус» планирует вернуть чемпиона мира по футболу Погба

По информации источника, туринский клуб видит во французском полузащитнике замену боснийцу Миралему Пьяничу и французу Адриану Рабьо, которые могут покинуть команду летом. «Ювентус» следит за 27-летним Погбой на протяжении года. Также на него претендуют мадридский «Реал» и французский ПСЖ.
В нынешнем сезоне игрок провел за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей. На его счету две голевые передачи.
Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году из «Ювентуса», сумма трансфера составила €105 млн и стала рекордной для английского клуба. В составе «Манчестер Юнайтед» Погба выиграл Лигу Европы. С «Ювентусом» француз четыре раза стал чемпионом Италии, дважды — обладателем Кубка Италии, трижды — Суперкубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба стал чемпионом мира.