«Сан-Сиро» могут снести. Комиссия не признала стадион историко-культурным наследием

По данным источника, комиссия вынесла вердикт, что «Сан-Сиро» не является сооружением исторического или культурного наследия. В комиссии пояснили, что сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры стадиона, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х. Реконструкциям, которые произошли в 1950-х и 1990-х годах, не более 70 лет, и они не попадают под положение о защите культурного наследия.