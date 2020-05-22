Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Славия М
Городея
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Фрайбург
Вердер
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
24Формуле-1 70 лет
16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер известный итальянский тренер Симони. Ему был 81 год

Известный итальянский тренер Луиджи Симони умер в возрасте 81 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В июне прошлого года Симони перенес инсульт. С тех пор он сражался за свое здоровье, но так и не смог восстановиться.

В качестве футболиста Симони выступал за «Мантову», «Наполи», «Торино», «Ювентус», «Брешию» и «Дженоа». Как тренер он возглавлял многие итальянские клубы, включая «Наполи» и «Интер». В 1998 году Симони привел миланский клуб к победе в Кубке УЕФА.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике
Горячая канадка променяла хоккей на фотосессии
Минимум людей и дезинфекция. РФС рассказал о продолжении РПЛ
В МОК рассказали об особых условиях проведения Олимпиады в Токио
«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро
В НХЛ выбрали лучшие голы сезона. Россиянин только третий
Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью взял Лигу чемпионов (фото)
Теннисистка заработала рекордную для женского спорта сумму
Павел Погребняк заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь