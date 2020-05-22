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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу возглавил клуб в Европе

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Бернд Шторк официально возглавил словацкий ДАК, сообщает корреспондент Vesti.kz. Последним местом работы немецкого специалиста были бельгийские клубы «Мускрон» и «Серкль Брюгге».

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Источник: fortunaliga.sk

Контракт Шторка со словацкой командой рассчитан на два года и вступит в действие с 1 июня. Его новый клуб занимает третье место в чемпионат, набрав 38 очков после 22 туров. Отставание от «Жилины» составляет семь баллов, от «Слована» — 17. Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что в услугах 57-летнего Шторка заинтересован бельгийский «Антверпен».

Напомним, что с 2008 по 2011 год Шторк тренировал казахстанские клубы и сборные. Он работал с «Алма-Атой» и «Цесной», а также возглавлял юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством главная национальная команда сыграла 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы, а по итогам отборочного турнира ЧМ-2010 заняла пятое место среди шести участников.

Позже Шторк работал с молодежной командой греческого «Олимпиакоса», молодежной и национальной сборной Венгрии, с которой дошел до 1/8 финала Евро-2016.

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