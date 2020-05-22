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18:21 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Атырау» вернулся в бывший клуб

Бывший наставник «Атырау» Олег Дулуб вошел в тренерский штаб «Крумкачей», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу белорусского клуба.

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Он будет помогать рулевому «воронов» Сергею Кузьминичу в качестве тренера-консультанта. В сезонах 2015 и 2016 годов Дулуб был главным тренером «Крумкачей», которые в нынешнем сезоне выступают в первой лиге. После пяти туров столичный клуб, набрав десять очков, идет на третьем месте из 14.

54-летний Дулуб возглавлял «Атырау» с мая по сентябрь 2019 года. Белорус сумел вывести «нефтяников» в финал Кубка Казахстана, после его отставки атыраусцы не смогли сохранить прописку в премьер-лиге, финишировав на предпоследнем, 11-м месте.

На родине из известных команд тренировал минское «Динамо» и БАТЭ. Также руководил юношеской сборной Беларуси (до 19 лет). В чемпионате Украины работал с «Карпатами» и «Черноморцем».

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