Экс-тренер «Атырау» вернулся в бывший клуб
Бывший наставник «Атырау» Олег Дулуб вошел в тренерский штаб «Крумкачей», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Бывший наставник «Атырау» Олег Дулуб вошел в тренерский штаб «Крумкачей», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Он будет помогать рулевому «воронов» Сергею Кузьминичу в качестве
54-летний Дулуб возглавлял «Атырау» с мая по сентябрь 2019 года. Белорус сумел вывести «нефтяников» в финал Кубка Казахстана, после его отставки атыраусцы не смогли сохранить прописку в
На родине из известных команд тренировал минское «Динамо» и БАТЭ. Также руководил юношеской сборной Беларуси (до 19 лет). В чемпионате Украины работал с «Карпатами» и «Черноморцем».