Экс-тренер «Атырау» вернулся в бывший клуб

Он будет помогать рулевому «воронов» Сергею Кузьминичу в качестве тренера-консультанта. В сезонах 2015 и 2016 годов Дулуб был главным тренером «Крумкачей», которые в нынешнем сезоне выступают в первой лиге. После пяти туров столичный клуб, набрав десять очков, идет на третьем месте из 14.

54-летний Дулуб возглавлял «Атырау» с мая по сентябрь 2019 года. Белорус сумел вывести «нефтяников» в финал Кубка Казахстана, после его отставки атыраусцы не смогли сохранить прописку в премьер-лиге, финишировав на предпоследнем, 11-м месте.