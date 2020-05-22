Футболисты «Славии» и «Городеи» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом тайме мозыряне больше владели мячом, но счет открыли гости — через полчаса после начала игры отличился Денис Яскович.

После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Андрей Чухлей.

Результаты стартовых игр 10-го тура: «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.