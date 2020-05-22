Футболисты «Славии» и «Городеи» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» сыграли вничью с «Городеей» (1:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» сыграли вничью с «Городеей» (1:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме мозыряне больше владели мячом, но счет открыли гости — через полчаса после начала игры отличился Денис Яскович.
После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Андрей Чухлей.
Результаты стартовых игр 10-го тура: «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1.
Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по шесть мячей.
|Михаил Мартынович
|Олег Радушко
|Андрей Чухлей
|61′
|Денис Яскович
|30′
|16
|Михаил Барановский
|1
|Игорь Довгялло
|5
|Егор Потапов
|11
|Андрей Сорокин
79′
|6
|Юрий Пантя
58′
|12
|Милан Йоксимович
|17
|Юрий Недашковский
|16
|Кирилл Павлючек
|13
|Игорь Костров
86′
|20
|Дмитрий Байдук
|18
|Владислав Жук
|14
|Денис Яскович
|20
|Андрей Чухлей
|35
|Сергей Пушняков
61′
|7
|Франсис Нар
|28
|Лазар Сайчич
|70
|Деннис Теттех
42′
|72
|Александр Позняк
40′
|9
|Александр Котляров
53′56′
|4
|Семен Шестиловский
|98
|Валерий Сенько
|87
|Дмитрий Игнатенко
21′70′
|88
|Александр Раевский
79′
|21
|Юрий Воловик
|66
|Максим Мякиш
|15
|Сергей Архипов
90′
|5
|Илья Баглай
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Гораютин(Беларусь)