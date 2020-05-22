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21:09 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Славии» и «Городеи» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» сыграли вничью с «Городеей» (1:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме мозыряне больше владели мячом, но счет открыли гости — через полчаса после начала игры отличился Денис Яскович.

После перерыва хозяева продолжали владеть инициативой и на исходе часа игрового времени заработали пенальти, который реализовал Андрей Чухлей.

Результаты стартовых игр 10-го тура: «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь», «Шахтер» — по 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по шесть мячей.

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:1
Городея
Футбол, Беларусь, 10-й тур22.05.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Юность, 850 зрителей
Главные тренеры
Михаил МартыновичОлег Радушко
Голы
Андрей Чухлей61′
Денис Яскович30′
Составы команд
16Михаил Барановский
1Игорь Довгялло
5Егор Потапов
11Андрей Сорокин
79′
6Юрий Пантя
58′
12Милан Йоксимович
17Юрий Недашковский
16Кирилл Павлючек
13Игорь Костров
86′
20Дмитрий Байдук
18Владислав Жук
14Денис Яскович
20Андрей Чухлей
35Сергей Пушняков
61′
7Франсис Нар
28Лазар Сайчич
70Деннис Теттех
42′
72Александр Позняк
40′
9Александр Котляров
53′56′
4Семен Шестиловский
98Валерий Сенько
87Дмитрий Игнатенко
21′70′
88Александр Раевский
79′
21Юрий Воловик
66Максим Мякиш
15Сергей Архипов
90′
5Илья Баглай
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гораютин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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