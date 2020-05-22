Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Унион Б
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
23.05
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23.05
Фрайбург
Вердер
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
22:11 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» на своем поле разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси по футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над бобруйской «Белшиной» в поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Играя на своем поле, солигорская команда с первых минут захватила инициативу, и на 21-й минуте Роман Бегунов замкнул верховую передачу Николы Антича.

В начале второй половины встречи гости провели несколько атак, но успеха не добились. После этого хозяева снова стали играть первым номером и трижды поразили ворота соперников — голевой дубль оформил Дмитрий Подстрелов, а итог подвел Дарко Бодул — 4:0.

Также сегодня в Мозыре местная «Славия» разошлась миром с «Городеей» — 1:1.

Результаты стартовых игр 10-го тура: «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь» — 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по шесть мячей.

Шахтер С
4:0
Первый тайм: 1:0
Белшина
Футбол, Беларусь, 10-й тур22.05.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубЭдуард Градобоев
Голы
Роман Бегунов21′
Дмитрий Подстрелов77′
Дмитрий Подстрелов81′
Дарко Бодул88′
Составы команд
30Александр Гутор
24Сергей Туранок
4Руслан Хадаркевич
4Владислав Соланович
5Никола Антич
15Данила Нечаев
12Роман Бегунов
23Самюэль Одеоибо
20Александр Сачивко
5Константин Кучинский
8Александр Селява
8Сергей Глебко
16Сергей Баланович
25Михаил Башилов
69′
77Юрий Кендыш
73′
97Кирилл Маляров
54′
24Георгий Диасамидзе
45′
10Павел Бордуков
78′
10Дарко Бодул
18Роман Салимов
28Игор Иванович
70′
29Дмитрий Рекиш
81′
19Дмитрий Подстрелов
7Андрей Бежонов
88Виталий Лисакович
80′
9Леонид Ковель
86′
7Аздрен Лулаку
6Герман Барковский
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Лашук(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Белшина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Гороскоп на май 2020
Меган Маркл и принц Гарри подарили друг другу необычные подарки на годовщин
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 22 мая
В «Монако» намечается перестройка: клуб хочет продать 30 игроков
Слуцкий: История с Мамаевым выдумана кем-то с воспаленным мозгом
Чемпионка России рассказала о методах работы Тутберидзе
Дарья Клишина показала новое горячее фото в купальнике
Тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о глупости Джастина Гэтжи
«МЮ» подал в суд на создателей игры Football Manager
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь