«Шахтер» на своем поле разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси по футболу

Играя на своем поле, солигорская команда с первых минут захватила инициативу, и на 21-й минуте Роман Бегунов замкнул верховую передачу Николы Антича.

В начале второй половины встречи гости провели несколько атак, но успеха не добились. После этого хозяева снова стали играть первым номером и трижды поразили ворота соперников — голевой дубль оформил Дмитрий Подстрелов, а итог подвел Дарко Бодул — 4:0.

Также сегодня в Мозыре местная «Славия» разошлась миром с «Городеей» — 1:1.

Результаты стартовых игр 10-го тура: «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1.

Заключительные поединки этого тура пройдут 23 мая: «Слуцк» — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Витебск» — «Динамо» (Минск). Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь» — 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.