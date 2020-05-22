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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карло Анчелотти: Зидан изменил мое представление о футболе

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что благодаря Зинедину Зидану он изменил свое видение футбола. Зидан играл у него под руководством в «Ювентусе» с 1999 по 2001 год.

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Источник: Reuters

— С Зиданом я постарался изменить идею о всей схеме, — цитирует Sky Sports Анчелотти. — Зидан — первый игрок, который дал мне шанс играть другим образом.

В первый год в «Ювентусе» я использовал схему «3−4−1−2», с Дель Пьеро и Индзаги в атаке и Зиданом под ними. Во второй год я использовал четырех защитников, но сохранил двух нападающих впереди и десятку — Зидана.

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Зидан изменил мое представление о футболе. Я старался использовать его на наиболее удобной позиции на поле.

Когда я играл у Лидхольма в «Роме», он был одним из первых, кто стал использовать игру в зоны. но это не была стандартная 4−4−2, это была четверка полузащитников, у которых не было привязки к позициям. Затем в Роме был Эрикссон, который использовал 4−4−2, затем Арриго Сакки в «Милане», и я тоже загорелся идеей 4−4−2. Но это изменилось, когда появился Зидан. Я хотел использовать его на удобной для него позиции.

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12 марта 2019© Ньюстюб
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