Карло Анчелотти: Зидан изменил мое представление о футболе

В первый год в «Ювентусе» я использовал схему «3−4−1−2», с Дель Пьеро и Индзаги в атаке и Зиданом под ними. Во второй год я использовал четырех защитников, но сохранил двух нападающих впереди и десятку — Зидана.

Когда я играл у Лидхольма в «Роме», он был одним из первых, кто стал использовать игру в зоны. но это не была стандартная 4−4−2, это была четверка полузащитников, у которых не было привязки к позициям. Затем в Роме был Эрикссон, который использовал 4−4−2, затем Арриго Сакки в «Милане», и я тоже загорелся идеей 4−4−2. Но это изменилось, когда появился Зидан. Я хотел использовать его на удобной для него позиции.