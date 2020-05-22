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22:56 (мск), источник: Sport24

В «Монако» намечается перестройка. Клуб хочет продать 30 игроков и выручить 50 млн евро

Все из-за тяжелой экономической ситуации.

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Источник: asmonaco.com

8 мая Bloomberg со ссылкой на свои источники заявил, что крупная европейская компания по управлению капиталом CVC Capital Partners может купить у российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева долю в «Монако». Представитель Рыболовлева опроверг эту информацию, но известно, что CVC Capital Partners собираются вложиться в несколько клубов из топ-5 и даже предлагали финансовую помощь Бундеслиге. Также компания ведет переговоры с Серией А о покупке 20% миноритарной доли за 2,2 млрд евро.

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Спустя две недели AFP выкатил инсайд, что «Монако» собирается продать 30 игроков этим летом и заработать на продаже около 50 млн евро. У «Монако» третий по размеру бюджет в чемпионате Франции, но клуб второй сезон подряд не будет играть в еврокубках, поэтому хочет сократить траты на зарплаты.

В списке кандидатов на выход — молодые Бенуа Бадьяшиль, Беньямин Хенрихс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре и Виссам Бен-Йеддер, лучший бомбардир Лиги 1 вместе с Килианом Мбаппе. Также известно, что защитник Камил Глик ведет переговоры о возвращении в «Торино».

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Дело в том, что в «Монако» очень много игроков раскидано по арендам. В течение сезона 2019/20 по разным командам разъехался 21 футболист. И это без учета трансферов и окончаний контракта (как случилось, например, с Фалькао).

При этом вице-президент «Монако» Олег Петров утверждает, что целью клуба остается попадание в Лигу чемпионов и в будущем — победа в турнире. По его словам, Дмитрий Рыболовлев все еще горит этой идеей. Ну и по Александру Головину он высказался однозначно:

У меня есть понимание по продажам, но называть фамилии еще рано. Нужно поговорить с игроками. Головин остается. На него очень рассчитываем. Он один из ведущих игроков.
Олег Петров, вице-президент «Монако»

То, что Головин остается — показатель, что «Монако» будет пытаться удержать лидеров. Головин в их числе, он стал лицом клубного социального проекта и был номинирован на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 (уступил Мбаппе).

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Ситуация с Бен-Йеддером немного другая. Виссам получает почти 8 млн евро в год, и по зарплате уступает только звездам «ПСЖ». Также высокие зарплаты у Сеска Фабрегаса (7,2 млн евро в год) и Тьемуа Бакайоко (5,5 млн). Головин на их фоне получает немного — 2,7 млн евро в год по данным на февраль 2020.

Но, судя по тому, что в «Монако» пытаются выручить деньги с трансферов, вряд ли от клуба в ближайшее время стоит ждать серьезного усиления. И, вероятно, это отразится на шансах команды попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Вопрос, нужно ли это Головину, за которым уже давно следит ряд серьезных клубов.

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22:52 (мск)© Piter.tv
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