«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу

Источник: AFP 2020

Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).

Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. «Унион» дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против «Баварии» (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

Одержавшая вторую кряду разгромную победу «Герта» поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. «Унион» с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре «Герта» 27 мая сыграет на везде с «Лейпцигом». «Унион» в этот же день примет «Майнц».