«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 22 мая. «Герта» на своем поле в берлинском дерби победила «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС, 22 мая. «Герта» на своем поле в берлинском дерби победила «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).
Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. «Унион» дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против «Баварии» (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.
Одержавшая вторую кряду разгромную победу «Герта» поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. «Унион» с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре «Герта» 27 мая сыграет на везде с «Лейпцигом». «Унион» в этот же день примет «Майнц».
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.
|Бруно Лаббадиа
|Урс Фишер
|Ведад Ибишевич(Марвин Платтенхардт)
|51′
|Доди Лукебакио
|52′
|Матеус Кунья(Ведад Ибишевич)
|61′
|Дедрик Боята(Марвин Платтенхардт)
|77′
|22
|Руне Ярстейн
|1
|Рафал Гикевич
|2
|Петер Пекарик
|5
|Марвин Фридрих
|20
|Дедрик Боята
|19
|Флориан Хюбнер
|21
|Марвин Платтенхардт
|28
|Кристофер Триммель
|25
|Джордан Торунарига
|29
|Михаэль Паренсен
9′
|15
|Марко Груич
67′
|21
|Гриша Премель
|3
|Пер Сильян Шельбред
81′
|14
|Кен Райхель
63′
|40
|Лазар Самарджич
|6
|Юлиан Рюерсон
|6
|Владимир Дарида
80′
|30
|Роберт Андрих
72′
|23
|Арне Майер
|23
|Феликс Кроос
|19
|Ведад Ибишевич
75′
|10
|Себастьян Андерссон
71′
|16
|Явайро Дилросюн
|9
|Себастьян Польтер
|26
|Матеус Кунья
66′
|15
|Мариус Бюльтер
63′
|17
|Максимилиан Миттельштедт
|18
|Юнус Малли
|28
|Доди Лукебакио
43′75′
|32
|Маркус Ингвартсен
57′
|7
|Кшиштоф Пентек
|11
|Энтони Уджа
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)