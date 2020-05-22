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22 мая, источник: ТАСС

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 22 мая. «Герта» на своем поле в берлинском дерби победила «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

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Источник: AFP 2020

Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).

Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. «Унион» дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против «Баварии» (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.

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Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий

Одержавшая вторую кряду разгромную победу «Герта» поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. «Унион» с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре «Герта» 27 мая сыграет на везде с «Лейпцигом». «Унион» в этот же день примет «Майнц».

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.

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22 мая© Piter.tv
Герта
4:0
Первый тайм: 0:0
Унион Б
Футбол, Германия, Тур 2722.05.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Бруно ЛаббадиаУрс Фишер
Голы
Ведад Ибишевич(Марвин Платтенхардт)51′
Доди Лукебакио52′
Матеус Кунья(Ведад Ибишевич)61′
Дедрик Боята(Марвин Платтенхардт)77′
Составы команд
22Руне Ярстейн
1Рафал Гикевич
2Петер Пекарик
5Марвин Фридрих
20Дедрик Боята
19Флориан Хюбнер
21Марвин Платтенхардт
28Кристофер Триммель
25Джордан Торунарига
29Михаэль Паренсен
9′
15Марко Груич
67′
21Гриша Премель
3Пер Сильян Шельбред
81′
14Кен Райхель
63′
40Лазар Самарджич
6Юлиан Рюерсон
6Владимир Дарида
80′
30Роберт Андрих
72′
23Арне Майер
23Феликс Кроос
19Ведад Ибишевич
75′
10Себастьян Андерссон
71′
16Явайро Дилросюн
9Себастьян Польтер
26Матеус Кунья
66′
15Мариус Бюльтер
63′
17Максимилиан Миттельштедт
18Юнус Малли
28Доди Лукебакио
43′75′
32Маркус Ингвартсен
57′
7Кшиштоф Пентек
11Энтони Уджа
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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