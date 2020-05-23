Футболист «Ювентуса»: Коронавирус сделал меня сильнее

«Сейчас все хорошо, я в хорошем состоянии, худшее позади, это был странный месяц. Важно, что в каком-то смысле мне повезло, я перенес болезнь в легкой форме, — приводит слова Ругани Sky Sports Italia. — Через два дня после игры с “Интером” я почувствовал себя странно, мне было жарче, чем обычно. Я решил немедленно отправиться на самоизоляцию, и врачи выполнили свою работу наилучшим образом. Когда лихорадка спала, я очень переживал за свою невесту, но доктора успокоили меня, сказав, что коронавирус не доставляет проблем во время беременности. День за днем ситуация улучшалась, и я стал сильнее».