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09:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Ювентуса»: Коронавирус сделал меня сильнее

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, переболевший коронавирусом, отметил, что ему повезло, что болезнь прошла в легкой форме, и, перенеся ее, он стал сильнее.

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«Сейчас все хорошо, я в хорошем состоянии, худшее позади, это был странный месяц. Важно, что в каком-то смысле мне повезло, я перенес болезнь в легкой форме, — приводит слова Ругани Sky Sports Italia. — Через два дня после игры с “Интером” я почувствовал себя странно, мне было жарче, чем обычно. Я решил немедленно отправиться на самоизоляцию, и врачи выполнили свою работу наилучшим образом. Когда лихорадка спала, я очень переживал за свою невесту, но доктора успокоили меня, сказав, что коронавирус не доставляет проблем во время беременности. День за днем ситуация улучшалась, и я стал сильнее».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ругани заразился в марте, став первым футболистом в Серии А, у которого был выявлен коронавирус. Позже COVID-19 в «Ювентусе» заразились также Пауло Дибала и Блез Матюиди.

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