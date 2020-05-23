Клуб бывших игроков КПЛ был разгромлен в европейском чемпионате
Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над «Белшиной» в домашнем матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Солигорский «Шахтер» одержал крупную победу над «Белшиной» в домашнем матче десятого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Солигорске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Роман Бегунов (21-я минута), Дмитрий Подстрелов (77-я, 81-я) и Дарко Бодул (88-я).
После этой игры «Шахтер», набрав 18 очков, поднялся с пятого места на второе. В свою очередь, «Белшина» с тремя баллами осела на последней, 16-й строчке в таблице.
За гостей сыграл
Чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили