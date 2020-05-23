Клуб бывших игроков КПЛ был разгромлен в европейском чемпионате

Встреча в Солигорске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Роман Бегунов (21-я минута), Дмитрий Подстрелов (77-я, 81-я) и Дарко Бодул (88-я).

После этой игры «Шахтер», набрав 18 очков, поднялся с пятого места на второе. В свою очередь, «Белшина» с тремя баллами осела на последней, 16-й строчке в таблице.

За гостей сыграл экс-форвард «Иртыша» Леонид Ковель, тогда как бывший защитник молодежной сборной Казахстана и «Ордабасы» Максим Грек остался в резерве. У победителей на скамейке запасных также остался экс-полузащитник карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке, а вот его одноклубник Аздрен Лулаку, защищавший цвета «Астаны» и «Тобола», вышел на замену во втором тайме.