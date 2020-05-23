Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Слуцк
Рух
Футбол. Зарубежный
18:30
Ислочь
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Витебск
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, какую зарплату экс-форварду «Астаны» и «Кайрата» предложил лидер чемпионата Турции

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу.

Наверх

По информации Metaratings.ru, активный интерес к сербскому форварду проявляет «Трабзонспор». Стороны уже ведут переговоры о контракте с зарплатой 800 тысяч евро в год.

Читайте также
ЦСКА в ближайшее время может подписать контракт с Деспотовичем

Ранее отмечалось, что 28-летним легионером интересуется московский ЦСКА, но позже армейцы опровергли эти слухи.

Деспотович защищает цвета «Оренбурга» с лета 2018 года, с того момента провел 43 матча и забил 12 мячей. В Казахстане выступал за «Жетысу», «Кайрат», «Астану» и «Тобол».

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,2 миллиона евро.

Отметим, что «Трабзонспор», набрав 53 очка после 26 туров, занимает первое место в турнирной таблице.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трабзонспор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Манчестер Юнайтед" подал в суд на футбольный симулятор
Тренер «Барселоны» высказался о возвращении Неймара
У членов семьи Погребняка обнаружен коронавирус
«Бавария» намерена побороться за форварда «Боруссии» (Д)
Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая
У легендарного игрока НБА найден коронавирус
Российский игрок НХЛ рассказал о желании подраться с Овечкиным
Профсоюз одобрил возможное возобновление сезона НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь