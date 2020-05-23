Стало известно, какую зарплату экс-форварду «Астаны» и «Кайрата» предложил лидер чемпионата Турции
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу.
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в чемпионате Турции по футболу.
По информации Metaratings.ru, активный интерес к сербскому форварду проявляет «Трабзонспор». Стороны уже ведут переговоры о контракте с зарплатой 800 тысяч евро в год.
Ранее отмечалось, что 28-летним легионером интересуется московский ЦСКА, но позже армейцы опровергли эти слухи.
Деспотович защищает цвета «Оренбурга» с лета 2018 года, с того момента провел 43 матча и забил 12 мячей. В Казахстане выступал за «Жетысу», «Кайрат», «Астану» и «Тобол».
Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,2 миллиона евро.
Отметим, что «Трабзонспор», набрав 53 очка после 26 туров, занимает первое место в турнирной таблице.