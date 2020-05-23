Стало известно, какую зарплату экс-форварду «Астаны» и «Кайрата» предложил лидер чемпионата Турции

По информации Metaratings.ru, активный интерес к сербскому форварду проявляет «Трабзонспор». Стороны уже ведут переговоры о контракте с зарплатой 800 тысяч евро в год.

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Ранее отмечалось, что 28-летним легионером интересуется московский ЦСКА, но позже армейцы опровергли эти слухи.

Деспотович защищает цвета «Оренбурга» с лета 2018 года, с того момента провел 43 матча и забил 12 мячей. В Казахстане выступал за «Жетысу», «Кайрат», «Астану» и «Тобол».

Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,2 миллиона евро.