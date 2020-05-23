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11:53 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня

ТАСС, 23 июня. Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу официально возобновится 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2020

Турнир был приостановлен в марте. Команды до перерыва провели 24 тура. Первый после возобновления тур чемпионата продлится с 3 по 7 июня. Стартовые матчи пройдут между «Портимоненсе» и «Жил Висенте», «Фамаликан» и «Порту».

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В турнирной таблице лидирует «Порту», набравший 60 очков. Второе место занимает «Бенфика» (59 очков). На третьей строчке идет «Брага» (46).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В Португалии зафиксировано более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1,2 тыс. человек.

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