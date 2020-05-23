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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер КПЛ и молодежной сборной Казахстана возглавит трехкратного европейского чемпиона

Новым наставником «Судувы» станет литовский специалист Саулюс Ширмялис. Об этом сообщает 15min.lt.

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О его назначении клуб должен объявить в ближайшее время.

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63-летний Ширмялис известен казахстанским болельщикам по работе в «Акжайыке» (2011−2012), «Ордабасы» (2014) и карагандинском «Шахтере» (2017). Также в период 2014—2015 годов возглавлял молодежную сборную Казахстана.

На новом посту он заменит 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него «Судуву» тренировал казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого команда из Мариямполе стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, 54-летний Чебурин трижды признавался лучшим тренером Литвы.

Отметим, что нынешний футбольный сезон в Литве был приостановлен из-за пандемии коронавируса после первого тура, по итогам которого «Судува» с тремя очками расположилась на третьем месте из шести.

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