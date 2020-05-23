Экс-тренер КПЛ и молодежной сборной Казахстана возглавит трехкратного европейского чемпиона
Новым наставником «Судувы» станет литовский специалист Саулюс Ширмялис. Об этом сообщает 15min.lt.
Новым наставником «Судувы» станет литовский специалист Саулюс Ширмялис. Об этом сообщает 15min.lt.
О его назначении клуб должен объявить в ближайшее время.
63-летний Ширмялис известен казахстанским болельщикам по работе в «Акжайыке» (2011−2012), «Ордабасы» (2014) и карагандинском «Шахтере» (2017). Также в период 2014—2015 годов возглавлял молодежную сборную Казахстана.
На новом посту он заменит 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него «Судуву» тренировал казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого команда из Мариямполе стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, 54-летний Чебурин трижды признавался лучшим тренером Литвы.
Отметим, что нынешний футбольный сезон в Литве был приостановлен