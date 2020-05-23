«Бавария» может переманить Санчо
Мюнхенская «Бавария» может переманить нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Мюнхенская «Бавария» может переманить нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, действующие чемпионы Германии готовы навязать «Манчестер Юнайтед» борьбу за молодого форварда.
Отметим, что «шмели» требуют за своего игрока порядка €120 миллионов. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, дортмундцы не собираются снижать цену на 20-летнего футболиста.