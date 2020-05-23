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12:14 (мск), источник: Газета.Ру

«Бавария» может переманить Санчо

Мюнхенская «Бавария» может переманить нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

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Источник: AP 2020

Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, действующие чемпионы Германии готовы навязать «Манчестер Юнайтед» борьбу за молодого форварда.

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Отметим, что «шмели» требуют за своего игрока порядка €120 миллионов. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, дортмундцы не собираются снижать цену на 20-летнего футболиста.

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