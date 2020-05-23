Футболисты «Ислочи» примут «Энергетик-БГУ», «Витебск» сыграет с минским «Динамо» в чемпионате Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Центральным станет поединок на поле столичного стадиона «Трактор», где «Ислочь» встретится с минским «Энергетиком-БГУ» (начало в 18.30). В прошлом туре «студенты» обыграли на своем поле действующих чемпионов страны футболистов брестского «Динамо» (2:1), а их сегодняшние соперники уступили в гостях минскому «Динамо» (0:1).

Также сегодня «Слуцк» примет на своем стадионе гостей из брестского «Руха» (начало в 16.30), а футболисты «Витебска» у себя дома сыграют с динамовцами Минска (начало в 20.30).

Все сегодняшние встречи будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Результаты других игр 10-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:1, «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) — 4:0. Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 16, «Ислочь» — 15, «Динамо» (Брест), «Рух» — по 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.