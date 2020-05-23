«Мне очень и очень сложно». Игрок «Кайрата» — о травме и двух месяцах без футбола

— Камо, что для тебя два месяца без футбола?

— Честно говоря, мне очень и очень сложно. Два месяца и без футбола, и без нормальной жизни. Вдвойне тяжело. Не представляете, как хотелось выйти из дома, прогуляться, увидеть газон.

— В матче против «Шахтера», который состоялся в Костанае, сразу два правых защитника получили повреждения — ты и Дино Миканович. Как сейчас чувствует себя твое колено?

— Хорошо, что травмы оказались несерьезными. Как у меня, так и у Дино. Я в порядке, готов выйти на поле хоть сейчас. Очень соскучился по футболу, по команде, по играм чемпионата. Так как я живу один, то было сложно все время быть дома. Час-полтора тренировка, а свободного времени — вагон.

— Как тратил время? «Катал» в ФИФУ?

— Я в свое время играл в PES. На самом деле я не очень люблю киберфутбол. Моя любимая игра — PubG. Она меня и спасала все эти два месяца. Два года уже играю. Сначала стрелял на телефоне, потом понял, что не очень удобно, поэтому специально для PubG приобрел планшет. Предпочитаю тактику дальнего боя.

— Каких успехов добился в PubG?

— Среди тех людей, которые играют под флагом Армении у меня 45 место в дальнем бою. Я больше люблю играть в группах. Созваниваемся с друзьями и играем. Я за снайпера.

— Как часто созваниваешься с родными?

— Очень часто. Бывает даже два раза в день. Сильно скучаю по ним. Если откроют границы и мне разрешат слетать домой, то я буду очень счастлив. Надеюсь, в скором времени, это случится.

— Сильно переживал из-за того, что не сыграли сборные Казахстана и Армении? Игра должна была пройти в Алматы.

— Да, очень жаль, что не сыграл на Центральном стадионе. Было бы интересно сыграть против своих одноклубников на уровне сборных. Думаю, всем было бы интересно. Я очень соскучился по играм в сборной.

— Расскажи, какие сериалы ты смотришь?

— Я люблю как кино, так и сериалы. Сейчас начал смотреть «Новый Амстердам». Также рекомендую «Хорошего доктора» и «Ординатора». Тем, кто любит медицину, они понравятся. Мне нравится тематика, то, как снимают. Все началось, конечно же, с «Доктора Хауса». Его три раза пересматривал.

— А что предпочитаешь из полнометражного кино?

— Исторические фильмы («Гладиатор», «Троя»), фантастику: все супергеройские фильмы посмотрел: и Marvel, и DC. Фильмы про животных: «Хатико», «Белый плен», «Собачья жизнь», «Чемпион», «Фаворит». Из комедий нравится все те, где снимался Джим Керри — он лучший комедийный актер, «1+1» очень хорош.

— А как насчет драматических ролей Керри? Смотрел сериал «Шучу» (Kidding)?

— Я посмотрел две серии, но не зашло. Тяжеловат. Я больше люблю его комедийные роли.

— У тебя есть домашние питомцы?

— Зимой приобрел собаку породы «Американская Акита». Также ее называют «Большая японская собака». Назвали ее Марфой. Живет с родителями и братом в Армении. Она очень преданная, красивая и редко лает.

— Кто твой любимый персонаж из супергероев?

— Флэш! Также мне симпатичны Железный человек, Тор, Человек-паук.

— Давай пофантазируем. Кто из игроков «Кайрата» похож на супергероев из вселенных Marvel или DC?

— Дугалич — Танос. Он такой же огромный. Яцек Гуральски — Железный человек, боли не чувствует совсем. Гафуржан — Капитан Америка, Нурик Алип — Джаггернаут, Дерин Эсеола — Черная пантера, Конрад может быть Ртутью из вселенной Marvel, Айбол — Кларком Кентом. Дино Миканович похож на Соника, такой же реактивный. Это немного из другой оперы, но тоже хороший персонаж.