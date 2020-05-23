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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Главная цель — выход в группу ЛЧ». Новичок за два миллиона — о решении перейти в «Астану» и сезоне в Казахстане

Новичок «Астаны» — кипрский форвард Пиерос Сотириу в эфире Supersport FM рассказал об индивидуальных и командных целях в сезоне.

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«Мы хорошо начали сезон, выиграли Суперкубок, лидируем в чемпионате. Надеюсь, в ноябре я отпраздную здесь первое чемпионство. Также мы хотим выиграть и Кубок Казахстана, но наша главная цель — выход в группу Лиги чемпионов. Я определенно хочу играть в группе ЛЧ. Для меня решение перейти в “Астану” было трудным, но думаю, что это правильное решение. Все остальное уже в прошлом. Теперь я думаю, как помочь своей команде, как прогрессировать и играть в еврокубках», — сказал Сотириу.

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Киприот перешел в «Астану» зимой 2020 года из датского «Копенгагена».

За столичный клуб он сыграл четыре матча, три в чемпионате Казахстана и один за Суперкубок страны, забив при этом три гола.

Согласно Transfermarkt, трансфер Сотириу обошелся «Астане» в два миллиона евро.

«Астана», сыграв три матча, с семью очками лидирует в турнирной таблице КПЛ, опережая на один балл «Кайрат».

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