«Главная цель — выход в группу ЛЧ». Новичок за два миллиона — о решении перейти в «Астану» и сезоне в Казахстане

«Мы хорошо начали сезон, выиграли Суперкубок, лидируем в чемпионате. Надеюсь, в ноябре я отпраздную здесь первое чемпионство. Также мы хотим выиграть и Кубок Казахстана, но наша главная цель — выход в группу Лиги чемпионов. Я определенно хочу играть в группе ЛЧ. Для меня решение перейти в “Астану” было трудным, но думаю, что это правильное решение. Все остальное уже в прошлом. Теперь я думаю, как помочь своей команде, как прогрессировать и играть в еврокубках», — сказал Сотириу.