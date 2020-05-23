Клубы Английской премьер-лиги 27 мая проведут голосование по поводу контактных тренировок

Источник: AP 2020

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. В понедельник министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.

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По данным Sky Sports, руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) завершает работу над протоколом второго этапа, который посвящен командным тренировкам, где будут разрешены контакты между игроками.

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Подробности протокола будут обсуждены с футболистами и тренерами команд, после чего вопрос будет вынесен на голосование в следующую среду.

17 и 18 мая 748 игроков и сотрудников высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу прошли тестирование на коронавирус, после чего лига сообщила о шести выявленных случаях заражения. Отмечалось, что зараженные будут изолированы на семь дней. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не афишировались. Позднее стало известно, что одним из зараженных оказался помощник главного тренера «Бёрнли» Иан Воан, также «Уотфорд» заявил о трех положительных тестах внутри клуба, включая одного игрока и двух представителей персонала команды.