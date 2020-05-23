СМИ: «Барселона» исключила продажу Месси, Гризманна и еще четырех футболистов летом

По данным издания, в список неприкасаемых вошли вратарь Макр-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Также Marca заявляет, что с наибольшей вероятностью «Барселону» покинут полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето и ряд молодых игроков.
При этом «Барселона» нацелена и на покупку игроков. По информации испанских СМИ, приоритетными целями являются полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона» (58 очков), на втором месте находится «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.