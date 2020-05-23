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15:27 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Следующий сезон чемпионата Франции по футболу может начаться 23 августа

ТАСС, 23 мая. Чемпионат Франции по футболу сезона-2020/21 может стартовать 23 августа. Об этом сообщает радиостанция RMC Sport.

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Источник: AP 2020

По данным источника, руководство Профессиональной футбольной лиги Франции обсудило все нюансы проведения турнира с вещательными компаниями. Отмечается, что сезон во втором дивизионе запланировано начать 22 августа. Точные даты могут быть официально объявлены только по итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое пройдет 17 июня.

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Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, позднее федерация футбола страны объявила, что турнир завершен досрочно. Чемпионом Франции был объявлен «Пари Сен-Жермен».

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