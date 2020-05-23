СМИ: Следующий сезон чемпионата Франции по футболу может начаться 23 августа

По данным источника, руководство Профессиональной футбольной лиги Франции обсудило все нюансы проведения турнира с вещательными компаниями. Отмечается, что сезон во втором дивизионе запланировано начать 22 августа. Точные даты могут быть официально объявлены только по итогам заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое пройдет 17 июня.