Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня
МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Приостановленный
МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Приостановленный
«Испания сделала то, что должна была [в борьбе с распространением коронавируса], и теперь перед нами открываются новые горизонты, — отметил Санчес. — Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня [футбольная] лига (Ла лига — прим. ТАСС) возвращается».
Чемпионат Испании был прерван в марте
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В Испании зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения, более 27 тыс. человек умерли.