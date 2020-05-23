Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

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«Испания сделала то, что должна была [в борьбе с распространением коронавируса], и теперь перед нами открываются новые горизонты, — отметил Санчес. — Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня [футбольная] лига (Ла лига — прим. ТАСС) возвращается».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--970c78cee9ce43cfe658" data-vnd="970c78cee9ce43cfe658" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=970c78cee9ce43cfe658" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет «Барселона».