Казахстанский клуб останется без тренеров и легионеров перед дебютом в Лиге Европы?
Кризис в период пандемии коронавируса всерьез затронул действующего обладателя Кубка Казахстана по футболу кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
Кризис в период пандемии коронавируса всерьез затронул действующего обладателя Кубка Казахстана по футболу кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.
Ранее сообщалось, что бюджет клуба сокращен с 4,5 миллиарда тенге до трех. Теперь же смету могут урезать на сумму в районе 500 миллионов — миллиарда тенге.
По информации источника, заместитель акима Кызылординской области встречался с командой и рассказал о сокращении бюджета. Руководство «Кайсара» предложило футболистам и тренерскому штабу сократить зарплаты до конца года на 20 процентов. Все футболисты, кроме Ивана Пешича, который уже покинул клуб, и еще одного легионера, чье имя неизвестно, согласились на понижение.
Помимо легионеров не согласен и тренерский штаб «волков». На данный момент обстановка в клубе напряженная. Тренерский штаб и руководство клуба не могут прийти к общему знаменателю.
Перед стартом сезона у «Кайсара» стояла четкая задача — попасть в тройку призеров чемпионата. Летом кызылординцы должны дебютировать в Лиге Европы.