Казахстанский клуб останется без тренеров и легионеров перед дебютом в Лиге Европы?

Ранее сообщалось, что бюджет клуба сокращен с 4,5 миллиарда тенге до трех. Теперь же смету могут урезать на сумму в районе 500 миллионов — миллиарда тенге.

Читайте также Хорватский футболист объявил об уходе из «Кайсара» после сокращения зарплаты

По информации источника, заместитель акима Кызылординской области встречался с командой и рассказал о сокращении бюджета. Руководство «Кайсара» предложило футболистам и тренерскому штабу сократить зарплаты до конца года на 20 процентов. Все футболисты, кроме Ивана Пешича, который уже покинул клуб, и еще одного легионера, чье имя неизвестно, согласились на понижение.

Помимо легионеров не согласен и тренерский штаб «волков». На данный момент обстановка в клубе напряженная. Тренерский штаб и руководство клуба не могут прийти к общему знаменателю.