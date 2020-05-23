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1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб останется без тренеров и легионеров перед дебютом в Лиге Европы?

Кризис в период пандемии коронавируса всерьез затронул действующего обладателя Кубка Казахстана по футболу кызылординский «Кайсар», сообщает KazFootball.kz.

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Ранее сообщалось, что бюджет клуба сокращен с 4,5 миллиарда тенге до трех. Теперь же смету могут урезать на сумму в районе 500 миллионов — миллиарда тенге.

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По информации источника, заместитель акима Кызылординской области встречался с командой и рассказал о сокращении бюджета. Руководство «Кайсара» предложило футболистам и тренерскому штабу сократить зарплаты до конца года на 20 процентов. Все футболисты, кроме Ивана Пешича, который уже покинул клуб, и еще одного легионера, чье имя неизвестно, согласились на понижение.

Помимо легионеров не согласен и тренерский штаб «волков». На данный момент обстановка в клубе напряженная. Тренерский штаб и руководство клуба не могут прийти к общему знаменателю.

Перед стартом сезона у «Кайсара» стояла четкая задача — попасть в тройку призеров чемпионата. Летом кызылординцы должны дебютировать в Лиге Европы.

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