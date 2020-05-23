СМИ: Почеттино отказался возглавить «Барселону» зимой из-за принципа

Как отмечает издание, руководство «сине-гранатовых» направило представителей в Лондон, чтобы провести переговоры с президентом лондонского «Тоттенхэма» Дэниелом Леви. К тому времени Почеттино был уволен из «Тоттенхэма», однако клубам, заинтересованным в назначении аргентинца, до мая текущего года необходимо было выплачивать компенсацию «шпорам», поскольку его контракт был рассчитан до 18 мая.