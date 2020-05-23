СМИ: Почеттино отказался возглавить «Барселону» зимой из-за принципа
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, следуя своим принципам, отверг предложение испанского футбольного клуба «Барселона» в январе, сообщает Marca.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Аргентинский тренер Маурисио Почеттино, следуя своим принципам, отверг предложение испанского футбольного клуба «Барселона» в январе, сообщает Marca.
Как отмечает издание, руководство «сине-гранатовых» направило представителей в Лондон, чтобы провести переговоры с президентом лондонского «Тоттенхэма» Дэниелом Леви. К тому времени Почеттино был уволен из «Тоттенхэма», однако клубам, заинтересованным в назначении аргентинца, до мая текущего года необходимо было выплачивать компенсацию «шпорам», поскольку его контракт был рассчитан до 18 мая.
В материале говорится, что Почеттино тогда вновь подтвердил ранее озвученную позицию и отказался возглавить «Барселону», поскольку ранее являлся игроком и тренером другого клуба из Барселоны — «Эспаньола».
В январе главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен, который сменил у руля команды Эрнесто Вальверде.