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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марио Гетце покинет летом дортмундскую «Боруссию»

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Футболист Марио Гетце покинет «Боруссию» по истечении контракта, заявил спортивный директор дортмундского клуба Михаэль Цорк.

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Источник: AP 2020

«У меня был честный разговор с Гетце. Мы договорились, что не будем продолжать наше сотрудничество после сезона. Я думаю, что это в интересах обеих сторон. Марио действительно хороший парень, и я думаю, что в этом сезоне он все еще будет важен для нас. Гетце ищет новый вызов. Возможно, за границей», — цитирует Цорка Sky Sport.

Гетце является воспитанником «Боруссии» и начал в ней взрослую карьеру в 2008 году. С 2013 по 2016 год форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», после чего вернулся в Дортмунд. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего немца 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил три мяча.

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