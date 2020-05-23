Марио Гетце покинет летом дортмундскую «Боруссию»

«У меня был честный разговор с Гетце. Мы договорились, что не будем продолжать наше сотрудничество после сезона. Я думаю, что это в интересах обеих сторон. Марио действительно хороший парень, и я думаю, что в этом сезоне он все еще будет важен для нас. Гетце ищет новый вызов. Возможно, за границей», — цитирует Цорка Sky Sport.