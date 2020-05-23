Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ислочь
Энергетик-БГУ
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Витебск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Байер
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Слуцк
Рух
11
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агент: Агуэро не покинет «Манчестер Сити» до 2021 года

Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, опроверг информацию о том, что футболист может покинуть английский клуб в ближайшее межсезонье.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что на 31-летнего аргентинца претендуют мадридский «Реал» и миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Агуэро в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в испанскую «Барселону».

«Контракт Агуэро рассчитан до лета 2021 года, у него нет никаких шансов покинуть клуб до этого времени. Посмотрим, что будет после этого. Я не разговаривал с “Интером”, потому что Агуэро счастлив в “Сити” и не собирается менять клуб», — цитирует агента Football Italia.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В текущем сезоне форвард забил 23 мяча и отдал три голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.

Читайте также
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
С чем сочетать сладости, чтобы худеть
Тренер «Барселоны» высказался о возвращении Неймара
Швед из «Краснодара» поведал о смертности при пандемии на родине
Дортмундская «Боруссия» победила в матче бундеслиги
Тренерский штаб и три легионера «Спартака» сели на карантин
«Хочется быть мамой». Сотникова исключила возвращение в спорт
Футболист «Локо» не прилетел в Москву из-за опасений за здоровье
Чемпиона мира по прыжкам в длину задержали за распитие напитков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь