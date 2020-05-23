Агент: Агуэро не покинет «Манчестер Сити» до 2021 года
Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, опроверг информацию о том, что футболист может покинуть английский клуб в ближайшее межсезонье.
Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, опроверг информацию о том, что футболист может покинуть английский клуб в ближайшее межсезонье.
Ранее СМИ сообщали, что на 31-летнего аргентинца претендуют мадридский «Реал» и миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Агуэро в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в испанскую «Барселону».
«Контракт Агуэро рассчитан до лета 2021 года, у него нет никаких шансов покинуть клуб до этого времени. Посмотрим, что будет после этого. Я не разговаривал с “Интером”, потому что Агуэро счастлив в “Сити” и не собирается менять клуб», — цитирует агента Football Italia.
Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В текущем сезоне форвард забил 23 мяча и отдал три голевые передачи в 30 матчах во всех турнирах.