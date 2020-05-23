Агент: Агуэро не покинет «Манчестер Сити» до 2021 года

Ранее СМИ сообщали, что на 31-летнего аргентинца претендуют мадридский «Реал» и миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают Агуэро в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в испанскую «Барселону».

«Контракт Агуэро рассчитан до лета 2021 года, у него нет никаких шансов покинуть клуб до этого времени. Посмотрим, что будет после этого. Я не разговаривал с “Интером”, потому что Агуэро счастлив в “Сити” и не собирается менять клуб», — цитирует агента Football Italia.