Футболисты «Слуцка» и «Руха» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом из них футболисты «Слуцка» на своем поле сыграли вничью с брестским «Рухом» — 1:1. Оба мяча были забиты в последние 10 минут основного времени встречи: на 81-й минуте Егор Семенов вывел хозяев вперед, а через 6 минут Владислав Васильев сравнял результат.