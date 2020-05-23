Футболисты «Слуцка» и «Руха» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные матчи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них футболисты «Слуцка» на своем поле сыграли вничью с брестским «Рухом» — 1:1. Оба мяча были забиты в последние 10 минут основного времени встречи: на 81-й минуте Егор Семенов вывел хозяев вперед, а через 6 минут Владислав Васильев сравнял результат.
Позже футболисты «Ислочи» встретятся с минским «Энергетиком-БГУ», а «Витебск» примет у себя дома столичное «Динамо».
Результаты других игр 10-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Городея» — 1:1, «Динамо (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 3:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск) — 4:0. Матч между «Смолевичами» и «Минском» перенесен на более поздний срок.
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ» — по 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух» — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск), «Витебск», «Городея», «Славия» — по 12, «Неман» — 11, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по 6 мячей.